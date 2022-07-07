banner589

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
Ankara'da ekmeğe zam geldi!
Ankara'da ekmeğe zam geldi!
Borsa güne yükselişle başladı
Borsa güne yükselişle başladı
Erzurum’dan 6 ayda 10.6 milyon dolarlık ihracat
Erzurum’dan 6 ayda 10.6 milyon dolarlık ihracat
Bugün hava nasıl olacak? 7 Temmuz 2022
Bugün hava nasıl olacak? 7 Temmuz 2022

Tekirdağ’da kamyonetin altında kalan 88 yaşındaki adam öldü

Tekirdağ’da hareket halindeki kamyonetin altında kalan 88 yaşındaki Mustafa Bayram hayatını kaybetti.

Asayiş 07.07.2022, 12:26
Tekirdağ’da kamyonetin altında kalan 88 yaşındaki adam öldü

Tekirdağ’da hareket halindeki kamyonetin altında kalan 88 yaşındaki Mustafa Bayram hayatını kaybetti.

Kapaklı’da meydana gelen kazada bir kamyonetin altında kalan 88 yaşındaki adam hayatını kaybetti. Kaza, Kapaklı ilçesi Bahçelievler Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yaya olarak duran 88 yaşındaki Mustafa Bayram, geri geri hareket eden 59 ABB 932 kamyonetin çarpması ile yere düştü. Bayram’ı fark etmeyen sürücü çevredekilerin uyarısı üzerine durdu. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri Bayram’ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis, sürücü Ebubekir A. adlı sürücüyü ifadesini almak üzere gözaltına alırken, kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Yorumlar (0)
25°
parçalı az bulutlu