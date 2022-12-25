Tekirdağ’da kamyon ile otobüs çarpıştı: Çok sayıda yaralı var

Tekirdağ-Malkara yolunda kamyon ile otobüsün çarpıştığı kazada ilk bilgilere göre çok sayıda kişi yaralandı.

Kaza, Tekirdağ-Malkara yolunun Yenice mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otobüs ile kamyonun karıştığı kazada ilk belirlemelere göre çok sayıda kişi yaralandı. Kaza ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye aracı sevk edildi.