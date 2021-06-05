Tekirdağ’da kaçak tütün operasyonu

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde jandarma ekiplerince bir işyerinde yapılan aramada binlerce makaron ve 36 kilogram tütün ele geçirildi.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Çerkezköy ilçesi Veliköy Mahallesi’nde kacak tütün ve sigara satan bir isyerinde arama yapıldı. Yapılan aramada 12 bin adet içi tütünle doldurulmuş satışa hazır halde bulunan makaron sigara, 36 bin 600 adet bandrolsüz boş makaron, 500 adet tütün doldurmak için kullanılan kilitli naylon torba, 35 kilogram kaçak sarmalık kıyılmış tütün, 59 adet mükerrer bandrol ve 1 adet tütün sarma makinesi ele geçirildi. Çerkezköy Cumhuriyet Savcısının talimatıyla işyeri sahibi Suriye uyruklu S.A. hakkında işlem yapılarak, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.