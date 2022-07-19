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Tekirdağ’da kaçak içki, ruhsatsız silah ve uyuşturucu ele geçirildi: 10 gözaltı

Tekirdağ’da polis ekiplerince yapılan uygulamalarda, kaçak içki, ruhsatsız silah ve uyuşturucu ele geçirilirken, 10 şüpheli şahıs gözaltına alınarak işlem yapıldı.

Asayiş 19.07.2022, 11:26
Tekirdağ’da kaçak içki, ruhsatsız silah ve uyuşturucu ele geçirildi: 10 gözaltı

Tekirdağ’da polis ekiplerince yapılan uygulamalarda, kaçak içki, ruhsatsız silah ve uyuşturucu ele geçirilirken, 10 şüpheli şahıs gözaltına alınarak işlem yapıldı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri büro Amirliği ekiplerince Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerinde uygulama gerçekleştirildi. Yapılan uygulamalar sonucu, 6 adet ruhsatsız tabanca, 16 adet fişek, 2 adet kuru sıkı tabanca, 20 adet kaçak viski, 1 adet kaçak votka, 2 fişek eroin maddesi, 10 adet sentetik ecza maddesi ele geçirilerek 10 şüpheli şahıs gözaltına alınarak adli/idari işlem yapıldı.

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