Tekirdağ’da kaçak elektronik cihazı operasyonu

Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi ilçesinde kaçakçılığın önlenmesine yönelin düzenlenen operasyonda çok sayıda kaçak elektronik cihazı ele geçirildi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğünce emtia kaçakçılığının önlenmesi ve deşifre edilmesine yönelik çalışmalar sürüyor. Polis ekiplerince, Marmaraereğlisi ilçesinde 1 araç ve 1 iş yerinde yapılan aramalarda; 23 adet akıllı/tuşlu cep telefonu, 9 adet akıllı saat, 10 adet powerbank, 346 adet telefon aksesuarı (şarj kablosu, adaptörü, kulaklık vs.), 1 adet IMEI klonlamada kullanıldığı değerlendirilen dizüstü bilgisayar ele geçirildi.

Olaya ilişkin 2 şahıs hakkında "5607" ve "5809" suçlarından yasal işlemler başlatıldı.