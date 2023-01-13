Tekirdağ’da jandarmadan kaçak içki operasyonu

Tekirdağ’da jandarma ekipleri tarafından belirlenen adreste yapılan operasyonda çok sayıda kaçak içki ele geçirildi.

Alınan bilgilere göre, Saray ilçesinde bir ihbarı değerlendiren İlçe Jandarma Komutanlığı ve KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Atatürk Mahallesinde belirlenen adrese operasyon düzenlendi. M.K. ve İ.K. isimli şahısların ikametlerinde yapılan aramada çok sayıda kaçak içki ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.K. ve İ.K. isimli iki şüpheli hakkında “İzinsiz Ticari Amaçla Üretilen, Bulundurulan Kaçak/Sahte Alkollü İçki” bulundurmak suçundan işlem başlatıldı.