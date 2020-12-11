Tekirdağ’da işçileri taşıyan minibüs devrildi: 8 yaralı
Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde işçileri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 8 kişi yaralandı.
Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde işçileri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 8 kişi yaralandı.
Kaza, Tekirdağ - Edirne sınırı yakınlarında bulunan Uzunköprü’nün Harmanlı köyü ile Malkara’nın Bayramtepe Mahallesi bağlantı yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aldığı işçileri Malkara ilçesine götüren Y.D. yönetimindeki işçi servis minibüsü, Bayramtepe Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi. Kazada minibüs şoförünün yanı sıra yolcu olarak bulunan H.Ç., Y.Y., C.U., R.M., M.K., G.B., ve Ö.B. yaralandı.
Kaza sonrası olay yerine Uzunköprü ve Malkara’dan ambulans sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından 5 yaralı Uzunköprü Devlet Hastanesi kaldırılırken, 3 yaralı da Malkara Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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