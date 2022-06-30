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Tekirdağ’da iş kazası: 1 yaralı

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde yaşanan iş kazasında bir kişi yaralandı.

Asayiş 30.06.2022, 09:31
Tekirdağ’da iş kazası: 1 yaralı

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde yaşanan iş kazasında bir kişi yaralandı.

Olay, Muratlı OSB’de bir yağ fabrikasında meydana geldi. İddiaya göre, 22 yaşındaki İ.K. adlı işçi, yaklaşık 4 metre yükseklikten aşağı düştü. Muratlı Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırılan yaralı işçi, ilk müdahalesinin yapılmasının ardından Tekirdağ Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.

Yüksekten düşme vakasına ilişkin adli soruşturma başlatıldı.

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