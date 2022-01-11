Tekirdağ’da il genelinde eş zamanlı operasyon: 57 kişi tutuklandı

Tekirdağ il genelinde suçun önlenmesi kapsamında düzenlenen operasyonlarda toplamda 57 kişi tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü İl ve ilçe başsavcılıkları koordinesinde, suçun önlenmesi/suçluların yakalanmasına yönelik il genelinde operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda, çeşitli çap ve markalarda 14 adet ruhsatsız tabanca, 5 adet kurusıkı tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 21 adet 200 TL’lik sahte banknot, satışa hazır halde farklı miktar ve çeşitlilikte uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Operasyonun hırsızlık, kasten yaralama ve fuhuşa teşvik aracılık suçları kapsamında ise yapılan çalışmalarda ise 14 şüpheli şahsa işlem yapılırken, fuhuş yaptığı tespit edilen 3 yabancı uyruklu bayan ile ikamet ve çalışma izni olmadan masörlük yapan yabancı uyruklu 3 bayan sınır dışı edildi.

Yapılan uygulama ve denetimlerde çeşitli suçlardan aranma kayıtlı 134 şahıs yakalanırken, adliyeye sevk edilen 57 şahıs adli mercilerce tutuklanarak ceza evine gönderildi.