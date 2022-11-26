Tekirdağ’da iki aracın çarpıştığı yaralamalı kaza kamerada

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde kırmızı ışık ihlali yaptığı iddia edilen bir otomobilin bir araçla çarpıştığı yaralamalı kaza kameraya yansıdı.

Kaza, Şeyh Sinan Mahallesi Atatürk Bulvarı üzeri Ruşenler Sokak ayrımındaki ışıklarda meydana geldi. Kırmızı ışık ihlali yaptığı iddia edilen Ş.B. idaresindeki 59 YY 587 plakalı otomobil ile Ruşenler Sokak’tan bulvar yoluna sapan H.B.D. yönetimindeki 55 ABU 79 plakalı otomobil çarpıştı.

Kaza sonrası hafif yaralanan H.B.D. olay yerine gelen ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Öte yandan, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.