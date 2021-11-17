Tekirdağ’da HDP’ye yönelik operasyonda 6 kişi gözaltına alındı

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde HDP binasına baskın düzenlendi. Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında polis ve jandarma ekipleri tarafından bina içerisinde detaylı arama yapılırken, 6 şahıs gözaltına alındı.

Olay sabahın ilk ışıklarıyla beraber Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesi Gazi Mustafa Kemalpaşa Mahallesi Özcan sokak üzerinde bulunan HDP İlçe binasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında polis, jandarma, özel harekat polisleri, çevik kuvvet ekipleri ve Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri geniş güvenlik önlemleri altında binaya baskın düzenleyerek detaylı arama yaptı.

HDP Çerkezköy ilçe binasında yaklaşık 3 saat süren detaylı aramaların ardından toplanan evrak ve belgeler araçlara yüklenerek incelenmek üzere emniyet ve jandarmaya götürüldü. Devam eden operasyonlarda, toplamda 6 şahıs gözaltına alındı. Şahıslar hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra, emniyete götürüldü.