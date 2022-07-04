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Tekirdağ’da gözleri kararan sürücü kaza yaptı; 1 yaralı
Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde sürücünün gözlerinin kararması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.
Asayiş 04.07.2022, 14:12
Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde sürücünün gözlerinin kararması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.
Kaza, Tekirdağ Malkara karayolunda Malkara ilçesine 1 kilometre kala meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; 59 LD 011 plakalı otomobilin sürücüsü Hayrettin D. (69) seyir halindeyken birden gözlerinin kararması sonucu yolun kenarında bulunan toprak yığınına çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücünün yanında yolcu olarak bulunan kardeşi Ali D. (60) yaralandı.
Haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Ali D. ambulans ile Malkara Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.