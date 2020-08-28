Tekirdağ’da gözaltına alınan DEAŞ zanlısı tutuklandı
TEKİRDAĞ’DA GÖZALTINA ALINAN DEAŞ ZANLISI TUTUKLANDI
Tekirdağ’da silahlı terör örgütü üyelerinin sosyal medya hesaplarına üye olduğu ve terör örgütünü destekleyici paylaşımlar da bulunduğu tespit edilen L.E.D, operasyonla yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.
Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen bir soruşturma kapsamında DEAŞ terör örgütüne sosyal medya gruplarına dahil olan bir şahsın evine operasyon düzenledi. Kapaklı ilçesinde ikamet ettiği öğrenilen L.E.D.’nin, söz konusu sosyal medya gruplarında üyelerle sohbet halinde olduğu ve terör örgütü adına propaganda içeren mesajlar paylaştığı tespit edildi.
Gözaltına alınan L.E.D., işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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