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Tekirdağ’da gıda zehirlenmesi şüphesiyle 200 işçi hastanelik oldu

Tekirdağ’da Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren 5 fabrikanın yaklaşık 200 çalışanı gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere kaldırıldı.

Asayiş 10.06.2021, 18:58
Tekirdağ’da gıda zehirlenmesi şüphesiyle 200 işçi hastanelik oldu

Tekirdağ’da Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren 5 fabrikanın yaklaşık 200 çalışanı gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre, Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren 5 fabrikanın çalışanları, bir yemek firmasının getirdiği yemeklerden zehirlendi. 200’ün üzerinde işçi Çerkezköy ilçesindeki devlet hastanesi ve 2 özel hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Firmanın olayın olduğu akşam 57 firmaya 4 bin 500 kişilik yemek dağıtımı gerçekleştirdiği, seçimli menüden kadınbudu köfte ve tavuk yiyenlerin rahatsızlandığı bilgisi kaydedildi. Çerkezköy’deki 3 hastaneye 200’ün üzerinde başvurunun olduğu belirtildi.

Öte yandan hastaneye başvuranların yüzde 90’ı taburcu edildi. Çerkezköy Devlet Hastanesi’nde 2, özel hastanelerde ise 17 kişinin müşahede altında tutulduğu öğrenildi.
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