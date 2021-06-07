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Tekirdağ’da genç adam ikametinde ölü bulundu

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde bir kişi, ikamet ettiği evinde ölü bulundu.

Asayiş 07.06.2021, 21:17
Tekirdağ’da genç adam ikametinde ölü bulundu

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde bir kişi, ikamet ettiği evinde ölü bulundu.

Olay, Camiatik Mahallesi Gazi Geçidi Sokak üzerindeki bir ikamette meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.Ö. (37) isimli kişi, kiralık kaldığı evde ev arkadaşı tarafından hareketsiz vaziyette bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, B.Ö’nün hayatını kaybettiğini belirledi. Ayrıca B.Ö’nün yanında av tüfeği bulundu.

Genç adamın cenazesi, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından otopsi işlemleri için adli tıp kurumuna gönderildi.
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