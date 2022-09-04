Tekirdağ’da fuhuş operasyonunda yakalanan 3 kişi tutuklandı

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde emniyet ekipleri tarafından yapılan fuhuş operasyonunda 3 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde asayiş şube müdürlüğü ekipleri tarafından fuhuş operasyonu gerçekleştirildi. 7 ayrı adreste 2 Özbekistan uyruklu kadına para karşılığı fuhuş yaptırdığı iddia edilen M.H.K, E.A.M, M.B. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada; fuhuş amaçlı kullanılan 9 adet cep telefonu, fuhuştan elde edilen gelirlerin ve giderlerin kayıt altına alındığı dokümanlar, 8 gram metamfetamin maddesi ve uyuşturucu içmekte kullanılan 2 adet aparat ele geçirildi. Şüpheli şahıslar çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.