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Tekirdağ’da fuhuş operasyonunda 1 kişi tutuklandı

Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi ilçesinde 2 otele yönelik düzenlenen fuhuş operasyonunda 8 yabancı kadına fuhuş yaptırdıkları öne sürülen 4 kişi yakalandı. Kayıt yaptırmadan yer temini sağlandığından otellerde de 27 bin lira ceza kesilirken yakalanan 4 kişiden 1 kişi tutuklandı.

Asayiş 01.06.2022, 09:44
Tekirdağ’da fuhuş operasyonunda 1 kişi tutuklandı

Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi ilçesinde 2 otele yönelik düzenlenen fuhuş operasyonunda 8 yabancı kadına fuhuş yaptırdıkları öne sürülen 4 kişi yakalandı. Kayıt yaptırmadan yer temini sağlandığından otellerde de 27 bin lira ceza kesilirken yakalanan 4 kişiden 1 kişi tutuklandı.

Tekirdağ il Jandarma Komutanlığı ekiplerince Cumhuriyet Başsavcılığından alınan arama kararı ile Marmaraereğlisi ilçesine bağlı Yeniçiftlik Mahallesinde bulunan 2 otele yönelik operasyon gerçekleştirdi. Operasyonlarda, 7 Özbekistan, 1 Fas uyruklu olmak üzere 8 kadına fuhuş yaptırdıkları öne sürülen 4 kişi ve 7 müşteri yakalandı.

Yapılan incelemede fuhuş yaptırılan kadınlar ile bu kadınlarla birlikte olan erkeklerin otele kayıt yaptırmadıkları tespit edildiğinden otellere 27 bin lira idari para cezası kesildi. Fuhuş yaptırdıkları iddia edilen 4 kişi jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 4 kişiden 1’i tutuklanırken, diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayın mağduru olan ve fuhuş yaptırılan 8 kadın ise sınır dışı edilecek.

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