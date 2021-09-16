Tekirdağ’da fuhuş operasyonu: 9 gözaltı

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde iki adrese düzenlenen fuhuş operasyonunda 6 kadın ve fuhşa aracılık yaptığı tespit edilen 3 kişi olmak üzere toplam 9 kişi gözaltına alındı.

Çerkezköy’de faaliyet gösteren iki iş yerinde fuhuş yapıldığı yönünde gelen ihbar üzerine Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Bürosuna bağlı ekipler harekete geçti. Yapılan takip sonucu adı geçen iş yerlerinde fuhuş yapıldığı tespit edildi. Eş zamanlı her iki iş yerinde de yapılan aramada 4 yabancı uyruklu, 2 Türk hayat kadını gözaltına alındı. Ayrıca kadın ticareti yaptığı tespit edilen şüpheli A.A., M.D. ve A.D. yakalanarak gözaltına alındı.