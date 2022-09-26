Tekirdağ’da fuhuş operasyonu: 4 gözaltı

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda 4 kişi yakalandı.

Süleymanpaşa ilçesine bağlı Değirmenaltı Mahallesi’nde fuhuş yapıldığı bilgisi polis ekiplerini harekete geçirdi. Yapılan çalışmalarda, ikamette para karşılığı cinsel birliktelik yaşandığı bilgisi üzerine konu nöbetçi Cumhuriyet Savcısına bildirilerek, yabancı uyruklu S.G. ve M. U. isimli kadınlar yakalandı. Yine çalışmalar çerçevesinde şüpheli E.D. ve B.Y yakalanarak gözaltına alındı.

Konuyla ilgili tahkikat başlatıldı.