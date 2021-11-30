Tekirdağ’da fırtınanın bilançosu ağır oldu

Tekirdağ, dün akşam mevsim normallerinin üstünde bir fırtınaya tanık oldu. Yoğun yağış ve şiddetli rüzgar nedeniyle birçok apartmanın çatısı uçtu, camları kırıldı. Ayrıca bir apartmana düşen yıldırım, paniğe neden oldu.

Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde saatte 60-90 kilometre hızla esen rüzgar, birçok apartmanın çatısını uçurdu. Yoğun yağış ve fırtına nedeniyle müdahale edilemeyen apartmanda bina sakinleri, korku dolu bir gece yaşadı.

Öte yandan İsmetpaşa Mahallesi’ndeki bir apartman çatısına da yıldırım düştü. Şans eseri olayda yaralanan olmazken, apartmanın çatısı kullanılamaz vaziyete geldi. Fırtınanın ardından sabahın ilk ışıkları ile itfaiye ekipleri, yoğun bir mesai harcadı. Öte yandan, birçok ev ve iş yerinin camları da şiddetli rüzgar nedeniyle kırıldı.

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa Sahili de denizin taşması sonucu sular altında kalırken, ilçede 2 noktada ağaçlar fırtınaya dayanamadı.