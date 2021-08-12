Tekirdağ’da feci olay: Asansör boşluğuna düşen bebek hayatını kaybetti

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde asansörde 6 metre yükseklikten boşluğa düşen 2 aylık bebek, hayatını kaybetti. Olay anı ise saniye saniye kameralara yansıdı.

Olay, Çerkezköy ilçesine bağlı Kızılpınar Mahallesi’nde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre G.K., küçük kızı ve 2 aylık bebeği ile dışarıya çıkmak için asansöre bindi. Daha sonra G.K., asansörden çıktığı sırada önce yanındaki küçük kızını asansörden dışarı çıkardı ve ardından bebek arabasındaki bebeğini almaya çalışırken, asansör bir anda yukarı doğru hareket etti. Asansör ile boşluk arasında kalan bebek, daha sonra 6 metre yükseklikten boşluğa düşerek yaralandı.

Feci olay kamerada

Anne G.K. ise bir yandan bebeğini kurtarmaya çalıştı, diğer yandan ise çaresizce komşulardan yardım istedi. Bütün bu olanlar, binada bulunan bir güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedilirken, olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince bebek olduğu yerden çıkarılarak, kısa sürede hastaneye kaldırıldı.

Buradaki ilk müdahalesinden sonra İstanbul’daki bir hastaneye sevk edilen A.A. adlı bebek, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olay yerine gelen polis ekipleri de bebeğin düştüğü yerde inceleme yaparak, olaya ilişkin soruşturma başlattı.