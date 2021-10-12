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Tekirdağ’da feci kaza: 3 ölü

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde, yağış sebebiyle kayganlaşan yoldan çıkarak ağaca çarpıp takla atan otomobildeki 3 kişi hayatını kaybetti.

Asayiş 12.10.2021, 12:31
Tekirdağ’da feci kaza: 3 ölü

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde, yağış sebebiyle kayganlaşan yoldan çıkarak ağaca çarpıp takla atan otomobildeki 3 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde Büyükkarıştıran karayolunun 4. kilometresinde meydana geldi. İddiaya göre, Muratlı’dan Büyükkarıştıran istikametine doğru seyir halindeki 34 PM 3489 plakalı otomobil, sürücüsünün bir anlık dikkatsizliği ve kaygan zeminin de tesiriyle kayarak yoldan çıktı. Yol kenarındaki ağaca çarpan otomobil takla attı.

Yaşanan feci kazada araçta sıkışan Cenap Akay ve Servet Arda olay yerinde hayatını kaybetti. Otomobilden ağır yaralı olarak çıkarılan Mehmet Akay ise Tekirdağ Şehir Hastanesinde tedavi altına alındı. Mehmet Akay tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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