banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Fenerin suskun forvetleri Belçika’da şov yapıyor!
Fenerin suskun forvetleri Belçika’da şov yapıyor!
Dolar/TL tüm zamanların rekorunu kırdı
Dolar/TL tüm zamanların rekorunu kırdı
SANKO ÜNİVERSİTESİ TEKNOFEST 2021’DE
SANKO ÜNİVERSİTESİ TEKNOFEST 2021’DE
2 generalin istifası kabul edildi
2 generalin istifası kabul edildi

Tekirdağ’da feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde meydana gelen feci kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi ise yaralandı.

Asayiş 23.09.2021, 14:31
Tekirdağ’da feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde meydana gelen feci kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi ise yaralandı.

Kaza, Malkara ile Keşan ilçeleri arasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.Y. sevk ve idaresindeki 59 US 385 plakalı araç, Tekirdağ istikametinden Keşan istikametine seyir halinde iken yola çıkan motosiklet ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle F.S.’nin idaresindeki motosiklet savruldu. Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen ambulanslarla kazada yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan motosiklet sürücüsü F.S yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Motosiklette yolcu olarak bulunan yabancı uyruklu S.Y. ve 59 US 385 oto sürücüsü S.Y.’nin tedavileri ise sürüyor. Konu ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

banner518
Yorumlar (0)
banner515
22°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 6 14
2. Hatayspor 6 13
3. Trabzonspor 5 13
4. Altay 6 12
5. Karagümrük 6 11
6. Konyaspor 5 11
7. Fenerbahçe 5 10
8. Kayserispor 6 10
9. Alanyaspor 5 9
10. Gaziantep FK 6 8
11. Galatasaray 6 8
12. Sivasspor 6 6
13. Adana Demirspor 6 6
14. Malatyaspor 6 6
15. Kasımpaşa 5 5
16. Göztepe 6 5
17. Antalyaspor 6 5
18. Başakşehir 6 3
19. Giresunspor 5 1
20. Rizespor 6 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 6 16
2. Ankaragücü 6 12
3. Eyüpspor 6 12
4. Erzurumspor 6 12
5. Tuzlaspor 5 11
6. Bandırmaspor 6 9
7. Manisa FK 6 9
8. Boluspor 5 7
9. Samsunspor 5 7
10. Kocaelispor 5 7
11. Altınordu 6 7
12. Menemenspor 6 7
13. Adanaspor 6 6
14. Balıkesirspor 5 6
15. Denizlispor 6 6
16. Bursaspor 6 5
17. Gençlerbirliği 6 5
18. İstanbulspor 5 4
19. Ankara Keçiörengücü 6 4
Takımlar O P
1. Chelsea 5 13
2. Liverpool 5 13
3. M. United 5 13
4. Brighton 5 12
5. Man City 5 10
6. Everton 5 10
7. Tottenham 5 9
8. West Ham 5 8
9. Brentford 5 8
10. Aston Villa 5 7
11. Watford 5 6
12. Leicester City 5 6
13. Arsenal 5 6
14. Crystal Palace 5 5
15. Southampton 5 4
16. Wolverhampton 5 3
17. Leeds United 5 3
18. Newcastle 5 2
19. Burnley 5 1
20. Norwich City 5 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 6 16
2. Atletico Madrid 6 14
3. Sevilla 5 11
4. Valencia 6 10
5. Rayo Vallecano 6 10
6. Real Sociedad 5 10
7. Athletic Bilbao 6 9
8. Barcelona 4 8
9. Osasuna 5 8
10. Mallorca 6 8
11. Villarreal 5 7
12. Real Betis 5 6
13. Espanyol 6 6
14. Elche 6 6
15. Cádiz 5 5
16. Levante 6 4
17. Celta de Vigo 6 4
18. Granada 5 3
19. Getafe 6 0
20. Deportivo Alaves 5 0