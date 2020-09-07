Tekirdağ’da fabrika yangını
TEKİRDAĞ’IN ERGENE İLÇESİNDE TEKSTİL VE TEKSTİL KİMYASALLARI ALANINDA FAALİYET GÖSTEREN BİR FABRİKADA SABAH SAATLERİNDE YANGIN ÇIKTI. YANGINA ÇOK SAYIDA İTFAİYE ARACI VE ARAZÖZ İLE MÜDAHALE EDİLDİ
Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde tekstil ve tekstil kimyasalları alanında faaliyet gösteren bir fabrikada sabah saatlerinde yangın çıktı. Yangına çok sayıda itfaiye aracı ve arazöz ile müdahale edildi.
Edinilen bilgilere göre, Tekirdağ’ın Ergene ilçesi Vakıflar Mahallesi’nde Çorlu - Edirne Karayolu üzerinde Saray Kavşağı olarak anılan bölümde yer alan bir tekstil ve tekstil kimyasalları fabrikasında sabaha karşı yangın çıktı.
Fabrikanın tekstil kimyasallarının depolandığı bölümünden dumanların yükseldiğini görenlerin haber vermesi ile bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Geniş bir alana yayılan yangından yükselen dumanlar gökyüzünü siyaha boyadı. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı çok sayıda itfaiye ekibi ve Ergene Belediyesi’ne ait tankerler ile müdahale edilen yangın saatler sonra kontrol altına alındı.
Meydana gelen olayla ilgili olarak başlatılan inceleme ve soruşturma sürdürülüyor.
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