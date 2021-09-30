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Tekirdağ’da eş zamanlı operasyon: 10 gözaltı

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde sabahın erken saatlerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 10 şüpheli yakalandı.

Asayiş 30.09.2021, 10:09
Tekirdağ’da eş zamanlı operasyon: 10 gözaltı

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde sabahın erken saatlerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 10 şüpheli yakalandı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince Süleymanpaşa ilçesine bağlı Aydoğdu mahallesine sabah 6.30’da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 10 şüpheli şahıs ve ikametlerinde arama yapıldı. Aramalarda, 2 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet kurusıkı tabanca, 6 adet tezkeresiz av tüfeği ele geçirildi. Çeşitli suçlardan aranan 2 şahısla birlikte toplamda 10 şüpheli gözaltına alındı.

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