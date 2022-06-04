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Tekirdağ’da elektrik direğinden düşen işçi ağır yaralandı

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde meydana gelen olayda, elektrik tellerinin yenilemesi sırasında direkle birlikte yere düşen işçi ağır yaralandı.

Asayiş 04.06.2022, 20:28
Tekirdağ’da elektrik direğinden düşen işçi ağır yaralandı

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde meydana gelen olayda, elektrik tellerinin yenilemesi sırasında direkle birlikte yere düşen işçi ağır yaralandı.

Olay, Malkara ilçesi Sanayi Sitesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, mezarlık çevresinde bulunan elektrik tellerinin yenilenmesi sırasında 36 yaşındaki Salih Topuz’un üzerinde bulunduğu demir direğin devrilmesi sonucu düşerek yaralandı. Olay yerine çağırılan Ambulans ile Malkara Devlet Hastanesine kaldırılan Topuz, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Tekirdağ Şehir Hastanesine sevk edildi.

Yaralı şahsın sağlık durumunun ağır olduğu, omuzunda ve dizlerinden yaralandığı, direğin ise alt kısmının deforme olduğundan dolayı devrildiği öğrenildi. Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma devam ediyor.

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