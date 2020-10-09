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Tekirdağ’da doğal gaz borusu patladı
TEKİRDAĞ’IN KAPAKLI İLÇESİNDE DOĞAL GAZ BORUSUNDA PATLAMA MEYDANA GELDİ.
Asayiş 09.10.2020, 11:51
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Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde doğal gaz borusunda patlama meydana geldi.
Alınan bilgiye göre, İnönü Mahallesi’nin bir bölümünden geçen doğal gaz boru şebekesinin bulunduğu alanda başka bir firma tarafından kazı çalışmaları yapıldığı esnada patlama meydana geldi.
İhbar üzerine olay yerine polis ve doğal gaz firması yetkilileri sevk edildi. Polis ekipleri çevre güvenliği alırken, doğal gaz firması yetkilileri de çalışma başlattı.
Yaralanan kimsenin olmadığı patlama olayının yaşandığı bölgede yoğun gaz kokusu etkili oluyor.
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