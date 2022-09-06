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Tekirdağ’da devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı
Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde araçla çarpışmamak için frene basan motosikletli kaza yaptı. Devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı.
Asayiş 06.09.2022, 17:06
Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde araçla çarpışmamak için frene basan motosikletli kaza yaptı. Devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı.
Kaza, Kazımiye Mahallesi Bahçelievler 4. Sokak’ta meydana geldi. Ara sokaktan çıkan minibüsle çarpışmamak için frene basan Serhat E. idaresindeki motosiklet, zemindeki kum birikintisi nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada yaralanan motosikletli genç, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Öte yandan, kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
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