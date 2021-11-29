Tekirdağ’da deniz şehre taştı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarından sonra etkili olan fırtınayla birlikte deniz adeta şehre aktı. Tekirdağ’da tsunamiyi andıran görüntüler oluşurken, ilkez Tekirdağ’da böyle görüntülerle karşılaşan vatandaşlar ise “Tekirdağ’da bu kadarını görmedim” dediler.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarından sonra etkili olan lodos Tekirdağ adeta yıktı geçti. Denizde oluşan dev dalgaların karaya dökülmesiyle Tekirdağ merkez Süleymanpaşa ilçesinde adeta tsunamiyi andıran görüntüler oluştu. Marmara Denizi’nden kıyıya vuran dalgalarla birlikte sahil alan adeta sular altında kaldı. Sahil alandan geçmek isteyen vatandaşlar araçlarıyla geri dönerken, meraklı vatandaşlar da telefonlarına sarılarak, Tekirdağ’da ilk kez böyle bir manzara ile karşılaştıklarını ifade ettiler.

Şehirde kurye işi yapan Harun Kaya, gördüğü manzara karşısında şoke olduğunu ifade ederek, “Afet doğal afet. Tekirdağ’da bu kadarını görmedim. Allah sonumuzu hayır etsin. Bende buraya yemek getirdim ama gördüğüm şey ilginç. İlk defa Tekirdağ’da bu kadarını görüyorum. Şuraya bir baksanıza. İlerleyen saatlerde artar mı artmaz mı? Fazlada durmamak lazım. Fazla durmamak lazım. Ne olur ne olmaz. Yani marinaya baktım şimdi, oranın suyu da yükselmiş. Adete gemiler karaya çıkacak” dedi.

(HLD-