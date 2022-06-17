Tekirdağ’da dehşet...1 hafta önce boşandığı eşini ve 3 yaşındaki oğlunu bıçaklayarak öldürdü

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde bir hafta önce boşandığı eşini ve 3 yaşındaki oğlunu bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı.

Olay ilçeye bağlı Çiftlikönü Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre bir hafta önce boşanan ikili Burak T.(24) ve Cansu S.(24) arasındaki tartışmalar boşandıktan sonrada devam etti. Dün gece ikili arasında devam eden tartışmanın alevlenmesi ile Burak T., eski eşi Cansu S. ve 3 yaşındaki bebeği Selim Ali T.’nin yaşadığı eve gitti. Eve girdiği sırada cinnet geçiren Burak T., Cansu S. ile oğlunu bıçaklayarak öldürerek evden ayrıldı. Haber verilmesi üzerine bölgeye kısa sürede ulaşan polis ve acil sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Cansu S. Ve Selim T.’nin hayatını kaybettiğini tespit etti. Anne ve çocuğunun cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından hastane morguna götürülürken, polis ekipleri ise zanlının yakalanması için geniş çaplı araştırma başlattı.

İntihardan vazgeçince polise teslim oldu

Oğlunu ve eski eşini öldüren zanlı iddiaya göre evden çıktıktan sonra saklandığı yerde intihar etmeyi denedi. Bir süre sonra intihardan vazgeçen Burak T. daha sonra polise giderek teslim oldu. Emniyetteki sorgulamasının ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.