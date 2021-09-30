banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Kılıçdaroğlu: Çiftçilerin kredi faizlerini sileceğiz
Kılıçdaroğlu: Çiftçilerin kredi faizlerini sileceğiz
Gram 500'e dayandı! Altın fiyatları ne kadar oldu?
Gram 500'e dayandı! Altın fiyatları ne kadar oldu?
İşte Merkez Bankası'nın yeni binasının maliyeti!
İşte Merkez Bankası'nın yeni binasının maliyeti!
Yargıtay'dan emsal karar: Kiracı ölünce...
Yargıtay'dan emsal karar: Kiracı ölünce...

Tekirdağ’da DEAŞ operasyonu: 3 kişi tutuklandı

Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi ilçesinde DEAŞ terör örgütünün içerisinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen 3 kişi yakalandı.

Asayiş 30.09.2021, 14:41
Tekirdağ’da DEAŞ operasyonu: 3 kişi tutuklandı

Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi ilçesinde DEAŞ terör örgütünün içerisinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen 3 kişi yakalandı.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı TEM ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Marmaraereğlisi ilçesinde yapılan istihbari çalışmalarda, DEAŞ Terör Örgütünün içerisinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Marmaraereğlisi ilçe merkezinde 3 ayrı adreste yapılan operasyonda; M.E.E, A.R ve A.A.A isimli yabancı uyruklu şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. DEAŞ terör örgütü ile irtibatlı yabancı uyruklu şahıslar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

banner518
Yorumlar (0)
banner515
22°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P