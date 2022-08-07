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Tekirdağ’da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Tekirdağ’da çıkan orman yangını yoğun çabanın ardından kontrol altına alındı.

Asayiş 07.08.2022, 16:44
Tekirdağ’da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Tekirdağ’da çıkan orman yangını yoğun çabanın ardından kontrol altına alındı.

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesine bağlı Kumbağ Mahallesi’nde çıkan orman yangınında yüzlerce ağaç kül oldu. İtfaiye ekiplerinin yoğun çabası sonucu söndürülen yangında soğutma çalışmalarına devam edilirken, yangının kesin çıkış sebebinin tespit edilmesi için soruşturma başlatıldı.

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