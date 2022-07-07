Tekirdağ’da çantasında sahte para bulunan bir kişi tutuklandı

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde çantasında sahte para ele geçirilen kişi tutuklandı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, Süleymanpaşa ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi’nde polis ekiplerini görünce kaçma girişiminde bulunan bir otomobili durdurdu.

Aracı kullanan H.Ö’nün üzerinde bir miktar uyuşturucu madde ve araçta bulunan S.K isimli şahsın çantasında sahte olduğu tespit edilen 100 dolar, 6 tane 200 lira ve 25 tane 100 liralık banknot ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi.

Şüpheli şahıslardan S.K. çıkarıldığı Sulh Ceza Hâkimliği tarafından tutuklanırken, diğer şüpheli H.Ö serbest bırakıldı.