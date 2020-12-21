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Tekirdağ’da boş binaya kumar baskınında 78 bin 750 lira ceza
Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde boş binaya baskın yapan polis ekipleri, masalarda oturanları kumar oynarken yakaladı. Covid-19 tedbirlerini ihlal ettiği belirlenen 25 kişiye toplam 78 bin 750 lira para cezası kesildi.
Asayiş 21.12.2020, 21:54
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Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde boş binaya baskın yapan polis ekipleri, masalarda oturanları kumar oynarken yakaladı. Covid-19 tedbirlerini ihlal ettiği belirlenen 25 kişiye toplam 78 bin 750 lira para cezası kesildi.Edinilen bilgiye göre, 155 Polis İmdat hattına gelen ihbar üzerine harekete geçen polis ekipleri tarafından yapılan baskında, Camiatik Mahallesi’nde boş bir binanın ikinci katında masalarda kumar oynayanlar ve sigara içenler olduğu tespit edildi. Yakalanan 5’i 65 yaş üstü 25 kişiye korona virüs kurallarını hiçe saymaktan toplam 78 bin 750 lira para cezası kesildi. Baskın sırasında bazı şahısların ise istiflerini bozmadan oyun oynamaya devam etmeleri dikkat çekti.
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