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Tekirdağ’da boş arazide çıkan yangın güçlükle söndürüldü

Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesindeki boş arazide çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu söndürüldü.

Asayiş 05.08.2022, 15:11
Tekirdağ’da boş arazide çıkan yangın güçlükle söndürüldü

Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesindeki boş arazide çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu söndürüldü.

Kapaklı ilçesi Pınarça Mahallesi’ndeki boş bir arazide yangın çıktı. Henüz bilinmeyen bir sebeple çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun çalışmaları sonucu kontrol altına alındı. Yangında onlarca metrekarelik alan yandı.

Jandarma ekipleri yangınla ilgili soruşturma başlattı.

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