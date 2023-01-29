Tekirdağ’da bir kişinin öldürüldüğü olayda kadın ve arkadaşı tutuklandı

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde, 20 yaşındaki kadının 1 kişiyi silahla ateş ederek öldürdüğü olayda adliyeye sevk edilen kadın ve arkadaşı tutuklandı.

Olay, ilçeye bağlı Aydoğdu Mahallesi’ndeki bir ikamette meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir ihbar üzerine adrese giden polis ve sağlık ekipleri, Harun Baltacılar’ı (27) evde silahla göğsünden vurulmuş halde ölü buldu. Şahsın cansız bedeni savcılık incelemesinden sonra hastane morguna kaldırılırken, polis ekipleri ise olayı gerçekleştiren şüphelileri bulmak için geniş çaplı araştırma başlattı. Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda şüphelinin E.K. (20) isimli kadın olduğu tespit edilerek, şüpheli aynı gün akşam saatlerinde yakalandı.

2 kişi tutuklandı

Olay esnasında cinayetin gerçekleştiği ikamette bulunan ve olaydan sonra firar eden ikamet sahibi Y.A. ve D.E. de sabah saatlerinde olayda kullanılan 1 adet ruhsatsız tabanca ile birlikte Cinayet Büro ekiplerince yakalandı. 3 şüpheli işlemlerinden sonra emniyette sorgulamaya alındı. Şüpheli şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Mahkemeye sevk edilen 3 kişiden E.K. ve Y.A. tutuklandı. D.E. ise yurtdışı yasağı tedbiriyle serbest bırakıldı.