banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Fenerbahçe'ye 268.5 milyon token geliri
Fenerbahçe'ye 268.5 milyon token geliri
Acun, 'Bizden kaynaklı değil' demişti! TV8'e şok ceza
Acun, 'Bizden kaynaklı değil' demişti! TV8'e şok ceza
Vergi affı başvuruları için son tarih yaklaştı
Vergi affı başvuruları için son tarih yaklaştı
Süper Lig’de ilk hafta hakemleri açıklandı
Süper Lig’de ilk hafta hakemleri açıklandı

Tekirdağ’da bir asansör faciası daha: Bakım yaparken asansörün altında kaldı

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde meydana gelen iş kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

Asayiş 13.08.2021, 11:52
Tekirdağ’da bir asansör faciası daha: Bakım yaparken asansörün altında kaldı

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde meydana gelen iş kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Çorlu’da bir asansör firmasında çalışan Emrullah Gültekin (30) adlı işçi bakım yapmak üzere bir apartmanın asansör dairesine girdi. Genç işçi burada çalıştığı sırada bilinmeyen bir nedenden ötürü aniden çalışmaya başlayan asansörün altında kalarak ağır yaralandı.

Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan ve sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Çorlu Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılan Emrullah Gültekin yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili olarak başlatılan soruşturma sürdürülüyor.
Yorumlar (0)
28°
açık