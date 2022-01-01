Tekirdağ’da bıçaklı kavga: 3 yaralı

Tekirdağ Çorlu’da yabancı uyruklu şahısların birbirine girdiği kavga sonucu 3 kişi bıçakla yaralandı.

İddiaya göre, Reşadiye Mahallesi’nde ikamet eden yabancı uyruklu şahıslar, sokak arasında bıçak ve sopalarla birbirine girdi. Çıkan kavgada bıçakla yaralanan 3 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kavga anı ise vatandaşlar tarafından görüntülendi.