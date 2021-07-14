Tekirdağ’da bekçinin şehit edilmesine ilişkin baba ve oğul adliyede

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde silahlı kavga ihbarına giden 2 bekçiden birisinin şehit olması ve diğer bekçinin yaralanması olayında baba ve oğul adliyeye sevk edildi.

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde silahlı kavga ihbarına giden 2 bekçiye silahlı saldırı ile karşılık verilmesinden sonra yaralanan 2 bekçiden 31 yaşındaki Gökçen Koşal şehit olurken, Fırat Doğan yaralandı. Olayla ilgili özel hareket destekli düzenlen operasyonda gözaltına alınan Necip S. ve oğlu Yalçın S. adliyeye sevk edildi.

Olay

İddiaya göre adreste iki aile arasında yaşanan silahlı kavgaya müdahale için giden bekçiler, kavgaya karışanlarda silah olduğu yönündeki bilgi sebebiyle Necip S. (55), ve oğlu Yalçın S’.den silahı istediler. Daha sonra Necip S. tüfeği vereceğini söyleyerek, kapıyı kilitledi.

Ardından bekçiler ise kilitli kapıyı açmaya çalıştıkları sırada Necip S. tarafından bekçilere ruhsatsız pompalı silah ile ateş edildi. Silahlı saldırı sonrasında 2 bekçiyi yaralı olarak hastaneye sevk edildi. Hastanede kaldırıldıktan sonra yapılan tüm müdahalelere rağmen 31 yaşındaki Gökçen Koşal Şehit oldu. Yaralanan Bekçi Fırat Doğan’ın ise hastanedeki tedavisi sürüyor.

Ayrıca silahlı kavgaya karışan şahıslardan kimsenin yaralanmadığı da öğrenildi.