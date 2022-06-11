banner528

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
Anne ve oğlu birlikte mezuniyet sevinci yaşadı
Anne ve oğlu birlikte mezuniyet sevinci yaşadı
Namiq Alasgarov, Bursaspor’la olan sözlemesini feshetti
Namiq Alasgarov, Bursaspor’la olan sözlemesini feshetti
Baba-kız aynı sahnede
Baba-kız aynı sahnede
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Van Valiliğine ziyaret
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Van Valiliğine ziyaret

Tekirdağ’da Bangladeşli vatandaşı gasp eden 3 kişi tutuklandı

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde Bangladeş uyruklu şahsı gasp eden 3 kişi tutuklandı.

Asayiş 11.06.2022, 11:18
Tekirdağ’da Bangladeşli vatandaşı gasp eden 3 kişi tutuklandı

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde Bangladeş uyruklu şahsı gasp eden 3 kişi tutuklandı.

Olay, Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesine bağlı 100. Yıl Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Bangladeş uyruklu A.M. (54) isimli şahsın, bıçak göstermek ve darp etmek suretiyle cep telefonunu ve 900 TL parasını gasp eden S.M. (20), M.Ö. (17) ve D. M. (16) isimli şahısların yakalanması için polis ekiplerince çalışma yapıldı. Yapılan çalışmalarda 3 şüpheli şahıs tespit edilerek suç aleti 2 adet bıçak ile birlikte yakalandı. 3 şüpheli şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yorumlar (0)
19°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur