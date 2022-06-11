Son Dakika
Sele kapılarak hayatını kaybeden İlkay Yiğit’in cansız bedenini bulan vatandaş o anları anlattı: "Her yeri yara bere içerisindeydi"
Tekirdağ’da Bangladeşli vatandaşı gasp eden 3 kişi tutuklandı
Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde Bangladeş uyruklu şahsı gasp eden 3 kişi tutuklandı.
Asayiş 11.06.2022, 11:18
Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde Bangladeş uyruklu şahsı gasp eden 3 kişi tutuklandı.
Olay, Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesine bağlı 100. Yıl Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Bangladeş uyruklu A.M. (54) isimli şahsın, bıçak göstermek ve darp etmek suretiyle cep telefonunu ve 900 TL parasını gasp eden S.M. (20), M.Ö. (17) ve D. M. (16) isimli şahısların yakalanması için polis ekiplerince çalışma yapıldı. Yapılan çalışmalarda 3 şüpheli şahıs tespit edilerek suç aleti 2 adet bıçak ile birlikte yakalandı. 3 şüpheli şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.