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Tekirdağ’da balkondan düşen kadın yaralandı
Tekirdağ Çorlu’da yaklaşık 7 metre yükseklikteki balkondan düşen kadın yaralandı.
Asayiş 29.08.2022, 15:27
Tekirdağ Çorlu’da yaklaşık 7 metre yükseklikteki balkondan düşen kadın yaralandı.
Olay, Çobançeşme Mahallesi Pirsultan Caddesi’nde meydana geldi. S.G. isimli kadın, henüz bilinmeyen bir nedenle yaklaşık 7 metre yükseklikteki apartman balkonundan zemine düştü. Yaralanan kadın, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralı S.G.’nin bacağında kırıklar olduğu, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Polis tarafından olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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