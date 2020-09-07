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Tekirdağ’da avcı denetimlerinde 10 adet ses cihazı bulundu
TEKİRDAĞ DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ AV KORUMA VE KONTROL EKİBİ USULSÜZ AVCILIĞA GEÇİT VERMİYOR. GERÇEKLEŞTİRİLEN AV KORUMA VE KONTROL FAALİYETLERİNDE TEKİRDAĞ’DA 118 AVCI KONTROL EDİLDİ.
Asayiş 07.09.2020, 09:58
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Tekirdağ’da Av Koruma ve Kontrol Faaliyetlerinde 118 avcı denetlendi. Denetimlerde, 10 adet ses cihazına el konulurken, 1 avcıya idari işlem uygulandı.
Tekirdağ Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü Av Koruma ve Kontrol ekibi usulsüz avcılığa geçit vermiyor. Gerçekleştirilen Av Koruma ve Kontrol Faaliyetlerinde Tekirdağ’da 118 avcı kontrol edildi. Kontrol ve denetim faaliyetlerinde 10 adet ses cihazına el konulurken, 1 avcıya idari işlem uygulandı.
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