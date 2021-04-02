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Tekirdağ’da Atatürk büstlerine yazı yazan şahıs tutuklandı

Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi ilçesinde 3 okulda bulunan Atatürk büstüne ve okul duvarlarına hakaret içerikli yazı yazan şahıs, emniyetteki sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edildi. DEAŞ terör örgütüne de üyeliği olduğu ortaya çıkan şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Asayiş 02.04.2021, 19:17
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Tekirdağ’da Atatürk büstlerine yazı yazan şahıs tutuklandı

Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi ilçesinde 3 okulda bulunan Atatürk büstüne ve okul duvarlarına hakaret içerikli yazı yazan şahıs, emniyetteki sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edildi. DEAŞ terör örgütüne de üyeliği olduğu ortaya çıkan şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi ilçesinde 3 okulda bulunan Atatürk büstlerine ve okul duvarlarına hakaret içerikli yazı yazan G.D., Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü TEM polis ekiplerince yakalandıktan sonra emniyete götürüldü. Emniyetteki sorgulaması tamamlanan G.D. Tekirdağ Adliyesine sevk edildi.

DEAŞ’a üyeliği çıktı

Adliyeye sevk edilen G.D., Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında kanun ve DEAŞ terör örgütüne üye olma suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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