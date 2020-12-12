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Tekirdağ’da araçtan poşet poşet bonzai çıktı: Tam 8 kilo
Tekirdağ’da durdurulan şüpheli bir araçta yapılan aramada 8 kilogram bonzai ele geçirildi.
Asayiş 12.12.2020, 14:37
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Tekirdağ’da durdurulan şüpheli bir araçta yapılan aramada 8 kilogram bonzai ele geçirildi.Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Çorlu Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan şahıslara yönelik operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda Çerkezköy-Çorlu yolu üzeri uygulama noktasında şüpheli bir araç durdurularak, araç içerisinde arama yapıldı. Polis araç içerisindeki aramada, 8 adet vakumlu poşet içerisinde daralı 8 kilo 53 gram bonzai maddesi ele geçirdi. Olaya ilişkin araç sürücüsü E.K. uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama suçundan gözaltına alındı. Olayla ilgili firari durumunda bulunan G.D. isimli şahsın yakalanmasına yönelik çalışmalar başlatıldı.
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