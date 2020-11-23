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Tekirdağ’da araç inek sürüsüne daldı: 1 yaralı

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde hafif ticari araç inek sürüsüne daldı. Kazada sürücü ve sürüdeki iki inek yaralandı.

Asayiş 23.11.2020, 19:35
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Tekirdağ’da araç inek sürüsüne daldı: 1 yaralı
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Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde hafif ticari araç inek sürüsüne daldı. Kazada sürücü ve sürüdeki iki inek yaralandı.

Kaza, Sağlamtaş-Çınarlıdere yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sağlamtaş’tan Çınarlıdere Mahallesi’ne seyreden İsmail Y. yönetimindeki 59 LD 632 plakalı hafif ticari araç, yoldan geçen İbrahim Süvari’ye ait inek sürüsüne çarptı. Kazada sürücü İsmail Y. ve sürüdeki iki inek yaralandı. Yaralı sürücü, yakınlarının yardımıyla Malkara Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Yaralanan ineklere ise veteriner tarafından müdahale edildi.
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