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Tekirdağ’da ambulans ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

AMBULANSIN ÇARPTIĞI OTOMOBİL TAKLA ATARAK ORTA REFÜJE DÜŞERKEN, TERS DÖNEN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ MEHMET EMİN G. MEYDANA GELEN KAZADA HAFİF YARALANDI.

Asayiş 05.11.2020, 17:16
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Tekirdağ’da ambulans ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Tekirdağ’da aynı yönde seyreden otomobil ile ambulans çarpıştı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Saray ilçesi Ayaspaşa Mahallesi Çevreyolu üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Mehmet Emin G. idaresindeki 39 TJ 755 plakalı otomobile Çukuryurt Kavşağı mevkiinde aynı yönde seyreden Emirhan A. idaresindeki 06 FN 3440 plakalı ambulans çarptı. Ambulansın çarptığı otomobil takla atarak refüje düşerken, ters dönen otomobilin sürücüsü Mehmet Emin G. hafif yaralandı. Kazanın ardından olay yerine ambulans, polis ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, yaralı otomobil sürücüsü yapılan ilk müdahalenin ardından Saray Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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