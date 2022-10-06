Tekirdağ’da alev alan araçta 1 kişi yanarak öldü, 1 kişi ise ağır yaralı

Tekirdağ’da bariyerlere çarptıktan sonra alev alan araçtaki bir kişi yanarak hayatını kaybederken, bir kişi ise ağır yaralı şekilde hastaneye kaldırıldı.

Olay, Tekirdağ’ın Malkara İlçesi Yenice Mevkiinde meydana geldi. Malkara - Tekirdağ istikametinde seyir halinde olan bir otomobil iddiaya göre bariyere çarptıktan sonra alev aldı. Otomobilin alev aldığını fark eden vatandaşlar durumu kısa sürede itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan araca müdahale ederken, 112 Acil Sağlık Ekipleri araçtan çıkarılan bir kişiyi hastaneye kaldırdı. Araçta henüz kimliği belirlenmeyen bir kişi ise yanarak hayatını kaybetti.

Hastaneye kaldırılan şahsın ise durumunun kritik olduğu öğrenildi. Yangının çıkış nedeni araştırılırken, araçta oksijen tüpü bulundu.