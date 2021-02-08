Tekirdağ’da ağaçlık alanda yangın

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde ağaçlık alanda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından jandarma ve köylülerin de yardımıyla uzun uğraşlar sonucu söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde Muratlı ilçesi Müsellim Mahallesi’nde ağaçlık alanda yangın çıktı. Alevleri gören çevre sakinleri itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, jandarma ve köylüler de söndürme çalışmalarına yardım etti. Kepenekli Mahallesi yönüne doğru ilerleyen yangın, uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sürerken, yangının kesin çıkış sebebi araştırılıyor.