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Tekirdağ’da 7 kaçak göçmen yakalandı

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde ülkeye yasa dışı yollardan giren 7 kaçak göçmen minibüsle kaçarken yakalandı.

Asayiş 02.06.2022, 09:49
Tekirdağ’da 7 kaçak göçmen yakalandı

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde ülkeye yasa dışı yollardan giren 7 kaçak göçmen minibüsle kaçarken yakalandı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince durumundan şüphelenilen bir minibüs durduruldu. Araçta yapılan aramalarda Avrupa ülkelerine kaçmaya çalışan 7 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Tekirdağ Göç İdaresi ekiplerine teslim edilirken, olaya ilişkin araç sürücüsü İ.T. gözaltına alındı.

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