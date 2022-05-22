Tekirdağ’da 6 yaşındaki kızını öldüren kadın: "Pişmanım, cinnet geçirdim"

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde 6 yaşındaki kızını bıçaklayarak öldüren genç kadının ilk ifadesi ortaya çıktı. Annenin “Cinnet geçirip bıçakladım, pişmanım” dediği öğrenildi.

Çerkezköy ilçesi Bağlık Mahallesi Gelincik Sokak’ta bulunan bir apartmanda meydana gelen olayda cinnet getiren 25 yaşındaki S.K., rehabilitasyon merkezi öğrencisi olduğu öğrenilen 6 yaşındaki kızını bıçaklayarak öldürdü. Olayın ardından elleri kanlı halde apartmandaki komşusuna giden S.K. kızını bıçakladığını söyledi. Komşusunun haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri küçük kızın hayatını kaybettiğini belirledi. Savcılık incelemesinin ardından küçük kızın cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu’na gönderilirken, anne gözaltına alındı.

“Bir anlık cinnet geçirdim”

Gözaltına alınan S.K.’nın ilk ifadesinde pişman olduğunu söylediği öğrenildi. Cinnet geçirdiğini belirten S.K., “Cinnet geçirip bıçakladım, pişmanım” dedi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.